Суд приговорил экс-мэра города Кимры в Тверской области к 10 годам колонии за взятку

ТАСС, 16 июня. Суд в Тверской области приговорил к 10 годам колонии и штрафу в размере 36 млн рублей бывшего главу города Кимры Максима Литвинова, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей. Одна из его пособниц приговорена к 6 годам колонии с отсрочкой, вторая - к 5 годам условно. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а также штрафа в размере 36 млн рублей. Одной из женщин назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, другая приговорена судом к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны судом виновными в получение взятки в особо крупном размере, а также в пособничестве в получении взятки.

Как установило следствие, в 2010 году к Литвинову, который на тот момент был главой города Кимры, обратился предприниматель с вопросом о предоставлении земельного участка для строительства гипермаркета. Литвинов решил использовать свои служебные полномочия и передать участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды.

"В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию - якобы для строительства социально значимого объекта для города. Корыстная заинтересованность главы МО "Город Кимры" заключалась в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путем приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через "подконтрольного" ему гражданина", - информирует пресс-служба.

Литвинов предложил предпринимателю приобрести право на участок за 18 млн рублей, не сообщив о способе приобретения. Для совершения преступления он привлек двух женщин, одна из них была председателем комитета по управлению имуществом города Кимры. С ноября 2010 по февраль 2012 года Литвинов через свою знакомую безвозмездно получил возможность распоряжаться правом аренды участка. Его действия причинили имущественный ущерб в размере 14,4 млн рублей бюджету города Кимры и в размере 3,6 млн рублей - бюджету Тверской области.