Бастрыкин запросил доклад о расследовании перестрелки в Назрани

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководства следственного управления СК по Ингушетии доклад о расследовании перестрелки в Назрани, где погибли четыре человека и ранены трое. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

"Председатель СК поручил руководству СУ СК России по Республике Ингушетия доложить об обстоятельствах перестрелки в Назрани, в результате которой погибли люди", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, 16 июня примерно в 13:00 мск на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В перестрелке погибли сотрудник Росгвардии и полицейский. По данным МВД по Ингушетии, конфликт произошел из-за имущественного спора. В Назрани усилены меры безопасности.