На северные и центральные районы Крыма обрушился ливень

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сильный ливень во вторник вечером обрушился на северные и центральные районы Крыма, дождевыми стоками с полей подтоплены приусадебные участки. В Джанкойском районе начал действовать оперативный штаб, подготовлены автобусы для эвакуации жителей и развернут пункт временного размещения на случай ухудшения погоды, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

По данным экстренного ведомства, в селе Ковыльное дождевым стоком с полей были подтоплены пятнадцать придомовых участков. На место происшествия направлена оперативная группа 6-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники отдела ЧС Джанкойского района, администрации Ковыльновского сельского поселения, администрации Джанкойского района, бригада муниципального унитарного предприятия "Райбытсервис".

"В настоящее время совместными силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб района и специалистов крымского подразделения МЧС России организовано проведение работ по откачке воды и обустройству отводного канала протяженностью 200 метров. На случай ухудшения погодных условий администрацией Джанкойского района предусмотрено выделение 14 автобусов для эвакуации людей и материальных ценностей, а также на базе общеобразовательной школы создан пункт временного размещения людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас дождь прекратился. "Угрозы дальнейшего распространения подтопления нет. Организована работа оперативного штаба, обстановка находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым", - сообщается на сайте.

Дежурный синоптик Крымского гидрометцентра уточнил, что в Джанкойском районе выпало 36 мм осадков, в Симферополе - 32 мм, в то же время метеостанция в аэропорту, который находится примерно в 10 км от города, дождь не зафиксировала.

ГУ МЧС по Крыму ранее распространило штормовое предупреждение на 16 июня о сильных ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре со скоростью 20-25 м/с. На полуострове высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.