Мосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 10:00 мск 17 июня", - сказала представитель суда.

13 мая Второй кассационный суд отправил приговор на новое апелляционное рассмотрение из-за существенных нарушений закона.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, по мнению кассационного суда, не до конца Мосгорсудом была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду - об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы "Пекин".

В частности, в апелляционном приговоре не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.