Следователи допросят артиста Ефремова по делу о ДТП, в котором погиб курьер Захаров

В первой половине 17 июня два сотрудника УФСИН по Москве подъедут к дому в Плотниковом переулке, где живет Ефремов, поднимутся к нему в квартиру, помогут собраться и отвезут на служебной машине на Новослободскую улицу, где рядом с Бутырской тюрьмой находится здание ГСУ ГУ МВД Москвы. В ходе допроса следователь подробно расспросит актера обо всех обстоятельствах аварии, а Ефремов даст на них развернутые ответы. Беседа Ефремова со следователем будет занесена в протокол, который приобщат к материалам дела. В дальнейшем все сказанное артистом станет доказательством по его уголовному делу.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.