Источник: один из погибших в перестрелке в Ингушетии не был участником конфликта

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Одним из четырех погибших в ходе перестрелки во вторник в Назрани стал рабочий, который не имел отношения к вызвавшему ее бытовому конфликту, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Один из гражданских был убит случайно, он был рабочим, который недалеко от места конфликта занимался укладкой тротуарной плитки. Предположительно, он убит из табельного оружия сотрудником Росгвардии", - сказал источник.

По его словам, сам сотрудник Росгвардии и еще один гражданский погибли от выстрелов из дробовика. "Сотрудник полиции был убит из "Тайги" - оружия, которое числится в гражданском обороте", - добавил собеседник агентства.

По данным СК РФ, 16 июня примерно в 13:00 мск на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группами местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.