В России с начала 2020 года на воде спасли почти 1,8 тыс. человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МЧС РФ зарегистрировало более 700 происшествий на водных объектах с начала 2020 года, почти 1,8 тыс. человек были спасены. Такие данные ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"С начала года на водоемах страны зарегистрировано свыше 700 происшествий. Спасено почти 1,8 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Основными происшествиями стали купание в необорудованных местах или в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра, нарушение правил пользования маломерными судами.

Больше всего утонувших в этом году - 140 человек - в субъектах Приволжского федерального округа. Также рост гибели на воде произошел в Татарстане, Башкирии и Чувашии. "С наступлением школьных каникул также возросли трагедии на воде с участием детей по сравнению с прошлым годом в Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях", - добавили в МЧС.