В горах в Бурятии пропали два жителя Ангарска

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели на вертолете Ми-8 выдвинулись на поиски двух мужчин, жителей Ангарска, пропавших в верховьях реки Китой в горах Окинского района Бурятии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"16 июня поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 1975 и 1976 годов рождени - ее муж с товарищем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь. Главным управлением МЧС России по Иркутской области был подготовлен вертолет Ми-8 для поисков пропавших туристов, однако из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха накануне оказались невозможны. Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области", - сообщили в ведомстве.

Также у сотрудников ГУ МЧС есть информация от очевидца, что на берегу реки Китой он заметил баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углем была сделана надпись "SOS 14.06.20 г.". Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки.

Окинский район Бурятии расположен на западе Бурятии, на границе с Иркутской областью. Район привлекателен для туристов, рыбаков и охотников уникальной флорой и фауной, а также горами Восточного Саяна.