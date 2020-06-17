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В Забайкалье нашли тела всех четверых жителей, утонувших при спасении ребенка

Инцидент произошел 15 июня возле села Нижний Цасучей. При попытке спасти 15-летнюю девочку погибли трое мужчин и женщина

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Поисковая группа нашла тело четвертого человека, который погиб при спасении тонущего ребенка в реке Онон Забайкальского края - таким образом, из реки извлекли тела всех погибших, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Было обнаружено тело женщины, то есть тела всех погибших в этой трагедии извлечены. На данный момент признаков криминального характера инцидента мы не видим, назначена судмедэкспертиза", - сказал Марков.

Несчастный случай произошел 15 июня недалеко от села Нижний Цасучей, когда 15-летняя девочка попала в водоворот. Спасти подростка пытались отдыхавшая на берегу компания родственников и три рыбака. В итоге ребенка спасли, однако в реке утонули трое мужчин и женщина.

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РоссияЗабайкальский край
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