В Забайкалье нашли тела всех четверых жителей, утонувших при спасении ребенка

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Поисковая группа нашла тело четвертого человека, который погиб при спасении тонущего ребенка в реке Онон Забайкальского края - таким образом, из реки извлекли тела всех погибших, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Было обнаружено тело женщины, то есть тела всех погибших в этой трагедии извлечены. На данный момент признаков криминального характера инцидента мы не видим, назначена судмедэкспертиза", - сказал Марков.

Несчастный случай произошел 15 июня недалеко от села Нижний Цасучей, когда 15-летняя девочка попала в водоворот. Спасти подростка пытались отдыхавшая на берегу компания родственников и три рыбака. В итоге ребенка спасли, однако в реке утонули трое мужчин и женщина.