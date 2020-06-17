СМИ: в полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины в стране

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором утверждается, что в стране наблюдается все более опасная деятельность представителей чеченской общины. Содержание служебного доклада, распространенного во вторник, стало известно газете Le Parisien.

Документ был опубликован после длившихся три дня столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни. В ходе погромов уничтожались камеры наблюдения, поджигались автомобили и мусорные баки. Как сообщало посольство РФ, россиян среди задержанных в Дижоне погромщиков не было.

В докладе утверждается, что "в последние годы во Франции столкновения между чеченцами и другими общинами, в основном выходцев из Северной Африке, стали все более частыми". При этом их причиной, отмечает служба, становится противоборство этнических преступных группировок в полулегальном и нелегальном сегменте экономики - покровительстве различным торговым точкам, наркоторговле. "Демонстрации силы, которые устраивают эти преступные группировки, становятся все более частыми на французской территории", - утверждает ведомство.

В докладе отмечается, что в основном бандитизмом занимаются те выходцы из Чечни, которые "известны своей принадлежностью либо к кругам сторонников независимости" региона, "либо религиозных фундаменталистов". Около 300 из них внесены во французскую базу подозреваемых в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности.