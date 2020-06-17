Суд продлил на два месяца арест мастера по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил на два месяца срок ареста горному мастеру компании "Сисим" Евгению Александрову, фигуранту уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, где погибли 20 человек. Об этом в среду ТАСС сообщили в суде.

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Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября. Погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

"Арест Александрову продлили на два месяца - по 18.08.2020 года", - сказали в суде.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малая Сейба.