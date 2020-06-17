В Иркутской области предъявили окончательное обвинение серийному маньяку из Тулуна

ИРКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Следственные органы предъявили окончательное обвинение 52-летнему жителю города Тулуна Иркутской области в совершении серии изнасилований и убийств с 1992 года по январь 2019 года, жертвами которых стали более 20 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

"По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области <…> Следственным управлением СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Тулуна", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление"), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 2 и ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Как сообщал ТАСС, жителя Тулуна задержали в январе 2019 года. На тот момент потерпевшими по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Позже следователи установили еще 13 потерпевших. По данным следствия, мужчина, угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места в Тулуне, где насиловал их и забирал личные ценные вещи.

По уголовному делу в качестве свидетелей допрошены более 5 тыс. человек, в том числе проживающих в других регионах России. Назначены и проведены более 300 экспертиз. Материалы уголовного дела насчитывают свыше 100 томов. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела.