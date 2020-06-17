У жительницы Москвы украли кулон с бриллиантом за 8 млн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кулон с бриллиантом стоимостью около 8 млн рублей украли у жительницы Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, сообщение о краже поступило в полицию от женщины накануне днем. "Установлено, что в октябре 2019 года по адресу: Пресненская набережная, 8, неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице кулона с бриллиантом, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).