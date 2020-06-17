В Татарстане легкомоторный самолет приземлился на дорогу из-за отказа двигателя

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе города Бугульма в Татарстане, пострадавших нет. Об этом в среду журналистам сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"В среду, около 6:40 мск, по информации Камского транспортного прокурора Виктора Сызранцева, легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульмы Республики Татарстан. [Пилот] совершал квалификационный полет, по предварительной информации", - сказала она.

Как уточнила Иванова, на место выехала следственная группа, Камская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Обстоятельства устанавливаются, по предварительной информации, в кабине находилось два инструктора, пострадавших нет", - сказала она.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России, следователи и криминалисты выясняют причины нештатной посадки самолета на проезжей части, организована доследственная проверка.