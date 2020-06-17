Источник: СК назначил ДНК-экспертизу по делу о коррупции в отношении двух генералов МВД

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи назначили биологическую экспертизу порядка $500 тыс., которые были изъяты в рамках уголовного дела о коррупции в отношении экс-заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК планирует проверить генералов на коррупцию.

"Следствие назначило проведение биологической экспертизы для проверки на причастность обвиняемых к почти $500 тыс. в различной валюте, изъятых по месту проживания их коллег и у них самих, а также для того, чтобы проверить коррупционную составляющую в деле уволенных генералов", - сказал собеседник агентства. По его словам, деньги также были изъяты в ходе обыска в день задержания фигурантов у замначальника второго отдела департамента Сергея Мурашова, заместителя главы департамента Дмитрия Какошина и главы управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования Елены Москаленко.