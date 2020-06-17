Источник: погибший в Назрани росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Погибший в результате перестрелки в Назрани сотрудник Росгвардии не участвовал в конфликте и не применял оружие. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник Росгвардии приехал домой на обед. В это время велась стрельба, одна из пуль попала в него, и он погиб на пороге дома. Сам в конфликте не участвовал, оружия не применял", - сказал собеседник агентства.

В то же время он сообщил, что служебного оружия и боеприпасов на месте не обнаружено. "Вероятно, они были похищены участниками конфликта", - уточнил источник.