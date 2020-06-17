{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: погибший в Назрани росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие

По словам собеседника агентства, служебное оружие росгвардейца могли похитить участники конфликта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Погибший в результате перестрелки в Назрани сотрудник Росгвардии не участвовал в конфликте и не применял оружие. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

На эту тему
Что известно о перестрелке в Ингушетии

"Сотрудник Росгвардии приехал домой на обед. В это время велась стрельба, одна из пуль попала в него, и он погиб на пороге дома. Сам в конфликте не участвовал, оружия не применял", - сказал собеседник агентства.

В то же время он сообщил, что служебного оружия и боеприпасов на месте не обнаружено. "Вероятно, они были похищены участниками конфликта", - уточнил источник.

Теги
РоссияИнгушетия
Источник: СК назначил ДНК-экспертизу по делу о коррупции в отношении двух генералов МВД
Эксперты проверят порядка $500 тыс., которые были изъяты в рамках уголовного дела
Читать полностью