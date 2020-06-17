Четыре туриста пропали в Башкирии во время сплава по реке

УФА, 17 июня. Спасатели начали поиски группы из четырех туристов, которые отправились на сплав по реке Юрюзань в Башкирии и перестали выходить на связь. Группа не регистрировалась на сайте МЧС перед началом своего похода, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского главного управления министерства.

"Поступило сообщение об отсутствии связи с незарегистрированной туристической группой из четырех человек, которая на территории Караидельского района республики осуществляла сплав по реке Юрюзань. 12 июня группа начала свой путь от населенного пункта Атняш, вчера группа должна была завершить маршрут в Абдуллино. В настоящее время местонахождение группы неизвестно", - сообщили в МЧС.

Поиски туристов ведут спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС, сотрудники полиции и местное население. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.