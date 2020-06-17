Виновники взрыва на заводе "Уфанефтехим" получили тюремные сроки

УФА, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Уфе приговорил к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет пять сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Уфанефтехим", из-за взрыва на котором в 2016 году погибли шесть человек. Осужденные будут отбывать наказание в колонии-поселении, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении пятерых сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Уфанефтехим". Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью на взрывоопасных объектах в области нефтепереработки сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Осужденные признаны виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Суд установил, что из-за их действий 16 июля 2016 года взорвалась газовоздушная смесь, нефтепровод разгерметизировался, горючие вещества разлились и загорелись. Площадь пожара составила 300 кв. м. В результате происшествия погибли шестеро работников, двое получили телесные повреждения. "Подсудимые не признали вину в совершенном преступлении", - добавили в прокуратуре. Они могут подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

"Башнефть-Уфанефтехим" - российская нефтеперерабатывающая компания, филиал "Башнефти". Объем нефтепереработки составляет около 6 млн тонн в год.