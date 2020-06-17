В Новосибирской области возбудили дело о халатности после взрыва на полигоне

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва на полигоне в Новосибирской области, в результате которого пострадали пять военнослужащих, сообщается на сайте Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Новосибирскому гарнизону в отношении должностных лиц войсковой части 55433 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие получили травмы во время выполнения работ по установке ограждения, когда "из гильз артиллерийских снарядов произошел подрыв". Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщала, что 15 июня четверо военнослужащих получили травмы при взрыве артиллерийского заряда, произошедшем из-за грубого нарушения техники безопасности на площадке воздушно-десантного комплекса в селе Ярково Новосибирской области. На сайте ГВСУ СК РФ уточняется, что пострадали пять военнослужащих. Их здоровью был нанесен тяжкий вред.