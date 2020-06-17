СК возбудил дело после волнений в лагере для азербайджанцев в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества возбуждено после инцидента во временном лагере для жителей Азербайджана в Дагестане. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества")", - сообщил представитель следствия.

В пресс-службе отметили, что в результате совершенных противоправных действий пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, ущерб составил около 400 тыс. рублей.

Как отмечается, к настоящему времени по подозрению в совершении данных преступлений задержаны 10 подозреваемых. "Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление других причастных к данному преступлению лиц", - уточняется в сообщении.

Вечером в понедельник во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, вспыхнули волнения. Как сообщал ТАСС и.о. главы Дербентского района, где расположен лагерь иностранных граждан, Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были пересечь границу. Всего отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев.