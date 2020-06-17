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Житель Чечни получил тюремный срок за финансирование в Германии ячейки ИГ

Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Житель Чечни Шамиль Мусаев приговорен к девяти годам в исправительной колонии строгого режима за содействие международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что житель Чеченской Республики Мусаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Мужчина 19 января 2019 года в Германии в целях оказания финансовой помощи участникам незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в международную террористическую организацию "Исламское государство", получил от двух лиц денежные средства. На следующий день в Берлине Мусаев передал указанные средства и личные сбережения иному лицу для дальнейшей передачи участникам формирования.

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