Житель Чечни получил тюремный срок за финансирование в Германии ячейки ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Житель Чечни Шамиль Мусаев приговорен к девяти годам в исправительной колонии строгого режима за содействие международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что житель Чеченской Республики Мусаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Мужчина 19 января 2019 года в Германии в целях оказания финансовой помощи участникам незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в международную террористическую организацию "Исламское государство", получил от двух лиц денежные средства. На следующий день в Берлине Мусаев передал указанные средства и личные сбережения иному лицу для дальнейшей передачи участникам формирования.