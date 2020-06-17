Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву, осужденным за хулиганство

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 6 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заседание отложить на 10:00 мск 6 июля", - огласил решение судья.

Защита просила перенести заседание в связи с пандемией и возобновлением Чемпионата России по футболу. Первый матч чемпионата состоится уже 19 июня в Сочи.

Сами футболисты в суд не явились. Как заявил у суде адвокат Мамаева Игорь Бушманов, согласно рекомендациям главного врача ФК "Ростов", за который играет Мамаев, дополнительные перелеты и нахождение вне изоляции несут высокие риски заражение как футболиста, так и команды, особенно если это перелет в Москву, где самая сложная эпидемиологическая ситуация.

Как уточнил адвокат, участие футболистов в заседании обязательно, так что, по его мнению, 6 июля заседание суда, скорее всего, опять не состоится.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, по мнению кассационного суда, не до конца Мосгорсудом была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду - об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы "Пекин". В частности, в апелляционном приговоре не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.