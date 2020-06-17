В Ставрополе задержан обвиняемый в убийстве супругов, совершенном 20 лет назад

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. В Ставрополе задержан обвиняемый в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по краю.

"Новоалександровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю установил местонахождение и задержал 44-летнего Анатолия Зименкова. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 2, ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2000 года Зименков вместе со сводным братом и двумя знакомыми разработали план разбоя, убийства и поджога дома семьи, проживавшей в хуторе Воровском Новоалександровского района. Вечером обвиняемый с сообщниками в масках и перчатках, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой ворвались в дом к супругам. Они избили потерпевших, связали их, похитили 7,5 тыс. рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. После этого мужчины подожгли дом и скрылись. В следственном управлении ТАСС уточнили, что после избиения супруги умерли на месте происшествия.

"Тогда, 20 лет назад, по горячим следам удалось задержать только троих злоумышленников", - сказали в СУ СК, уточнив, что они суд вынес им приговоры на сроки от 20 до 22 лет лишения свободы. Анатолию Зименкову удалось скрыться, он был объявлен в розыск, его поиски продолжались. Зименков был пойман в Ставрополе, где проживал под другой фамилией. По ходатайству следователя судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.