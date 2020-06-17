{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из пострадавших во время перестрелки в Назрани пришел в сознание

Состояние раненых, по данным республиканского Минздрава, остается тяжелым

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших во вторник в ходе перестрелки в Ингушетии остается тяжелым, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

На эту тему
Что известно о перестрелке в Ингушетии

"Двое пострадавших переведены в реанимационное отделение, их состояние остается тяжелым, но один из них пришел в сознание", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК РФ, 16 июня примерно в 13:00 мск на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Теги
РоссияИнгушетия
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву, осужденным за хулиганство
Заседание отложено на 6 июля
Читать полностью