Один из пострадавших во время перестрелки в Назрани пришел в сознание

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших во вторник в ходе перестрелки в Ингушетии остается тяжелым, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Что известно о перестрелке в Ингушетии

"Двое пострадавших переведены в реанимационное отделение, их состояние остается тяжелым, но один из них пришел в сознание", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК РФ, 16 июня примерно в 13:00 мск на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.