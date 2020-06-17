Суд приговорил к условному сроку владельца катера, затонувшего в Петербурге в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Владелец катера, который затонул в Финском заливе в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года, в результате чего в воде оказались девять пассажиров, двое из которых погибли, приговорен судом к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении. Осужденный Владимир Николаев признан виновным по статье 268 УК РФ о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Инцидент произошел вечером 27 апреля 2019 года в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге у Канонерского острова, где маломерный катер, на борту которого находились девять человек, потерял ход и начал тонуть.

На суде было доказано, что катер Speedster 200 приобрел Николаев, незадолго до инцидента он осуществил самостоятельный ремонт судна, посчитав, что устранил течь воды. После этого, зная, что на борт катера нельзя допускать более семи человек, посадил девять своих знакомых и повез их в акваторию Финского залива. При этом судовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения.

На ходу в катер из-за перегруза и пробоины начала поступать вода и судно затонуло, в результате чего все его пассажиры оказались в воде. Прибывшим на место ЧП спасателям МЧС России удалось достать из воды девять человек, один из пассажиров утонул. Позже еще одна женщина умерла в больнице.

Кроме того, ранее также было установлено, что на борту судна не хватало спасательных жилетов для всех пассажиров. На суде владелец катера признал свою вину.