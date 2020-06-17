Жителя Дагестана приговорили к 14 годам колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Магомедамина Гаджиева к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Гаджиев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбытием первых двух лет в тюрьме и со штрафом 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Гаджиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), ч. 2 ст. 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ").

Суд установил, что в феврале 2014 года мужчина в сирийском городе Атме вступил в международную террористическую организацию "Имарат Кавказ", запрещенную в РФ. Вооруженный огнестрельным оружием Гаджиев до апреля 2014 года охранял тренировочный лагерь боевиков и другие объекты террористов. Весной 2019 года он незаконно перешел с территории Грузии государственную границу России, где был задержан пограничным нарядом.