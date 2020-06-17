В Петербурге владелец кафе подозревается в убийстве бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали владельца кафе, подозреваемого в убийстве бизнесмена за то, что тот отказался предоставить ему скидку на аренду помещения, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"У дома 78 корпус 1 по Ленинскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ровесник погибшего, являющийся арендатором помещения, в котором расположено кафе", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник. В ведомство поступила информация о ножевом ранении, после чего в кафе приехали полицейские.

На месте было установлено, что от удара ножом умер предприниматель, который является владельцем помещения. Рядом был задержан и предполагаемый убийца. Полицейские установили, что между владельцем кафе и арендодателем произошел конфликт из-за того, что собственник помещения отказался предоставить скидку на съем помещения.

Кафе в Санкт-Петербурге закрыты с конца марта для посетителей из-за пандемии коронавируса. Заведения общепита имеют право продавать еду только навынос или с доставкой на дом, из-за чего владельцы многих точек терпят убытки.