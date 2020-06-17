В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, защищая от него свою мать

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Семилетний мальчик вступился за мать, которую избивал и пытался задушить его отец, и ударил его ножом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"16 июня в одной из квартир в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу. На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын, который, чтобы защитить мать, нанес отцу проникающее ножевое ранение спины", - сообщила Врадий.

Мужчина госпитализирован, проводится доследственная проверка. Женщина сообщила следователям, что уже на протяжении десяти лет у нее с мужем возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем. В этой связи следствие проведет проверку по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили ТАСС, что раненый в ходе конфликта в семье мужчина умер. По данным полиции, семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.