Прокуратура просит осудить фигурантов дела "Сети" в Петербурге на сроки от 6 до 9 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Прения сторон начались на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге в рамках дела террористической организации "Сеть" в отношении ее предполагаемых участников Юрия Бояршинова и Виктора Филинкова. Сторона государственного обвинения просит суд признать их виновными и приговорить к реальному лишению свободы на сроки от 6 до 9 лет, передает корреспонедент ТАСС.

В рамках повторного допроса на одном из последних заседаний Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, подчеркнув, что узнал только на стадии следствия о том, что организация "Сеть" является террористической. По его словам, в ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия.

Филинков заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает.



О деле "Сети"



Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.