ФСБ и СК задержали двух членов банды Басаева

ТАСС, 17 июня. Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба задержаны по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе совместной со Следственным комитетом РФ работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека, 1972 года рождения, и Арсланова Русланбека, 1969 года рождения. Во взаимодействии с МВД России Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В свою очередь Петренко сообщила, что оба мужчины подозреваются в посягательстве на жизнь военнослужащих. "Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщила представитель СК.

В августе - сентябре 1999 года участники банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли более 280 и пострадали свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение этих преступлений с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения, уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. Розыск соучастников продолжается.