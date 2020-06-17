В Москве мужчина попытался похитить деньги из банкомата, но не смог его взорвать

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке похитить деньги из банкомата на севере Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в полицию в заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он рассказал, что на Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находившиеся внутри более 5 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Фомичевой задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что мужчина с помощью газового устройства запустил газ внутрь банкомата, после чего поджег фитиль и спрятался, ожидая взрыва. "Однако взрыва не произошло, а помещение, в котором находился банкомат, заволокло дымом, после чего злоумышленник скрылся", - пояснили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, подозреваемый арестован.