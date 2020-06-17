Сбивший насмерть подростка пьяный водитель в Башкирии арестован на два месяца

УФА, 17 июня. /ТАСС/. Суд Иглинского района Башкирии на два месяца арестовал водителя, который в состоянии алкогольного опьянения во вторник сбил четверых подростков в Башкирии. В результате ДТП 15-летняя девочка погибла, сообщается в среду на сайте суда.

По версии следствия, подозреваемый двигался по дороге общего пользования в состоянии алкогольного опьянения, после чего совершил наезд на четверых подростков. В результате происшествия 15-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Подозреваемый пытался убежать с места преступления, однако был задержан очевидцем.

"Иглинский межрайонный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Мигранову Д. А., управлявшему автомобилем в состоянии опьянения, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мигранову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. до 16 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что обвиняемый признал причастность к преступлению и раскаивается. По данным управления ГИБДД по региону, трое пострадавших в ДТП - двое мальчиков (15 и 13 лет) и 14-летняя девочка госпитализированы. "Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 1,732 мг/л, он пытался оставить место ДТП. Начато расследование", - сообщили в ГИБДД в среду.

Предельно допустимая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,16 мг на литр. Администрация муниципалитета выразила готовность оказать помощь в проведении похорон погибшей.