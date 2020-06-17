В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего у реки Терек

"Погибший найден в семи километрах от места ЧП сотрудниками МЧС и Росгвардии. Спасатели извлекли его из воды и передали родственникам", - сказали в пресс-службе.

Двое детей пропали 11 июня на окраине села в Наурском районе Чечни. Предполагалось, что они могли утонуть в Тереке. Поисками днем и ночью занимались более 400 человек. Тело одного из пропавших нашли 14 июня в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережном.