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В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего у реки Терек

Дети пропали 11 июня на окраине села в Наурском районе

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели нашли тело второго мальчика, пропавшего у реки Терек, сообщили в среду ТАСС в региональном МЧС.

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"Погибший найден в семи километрах от места ЧП сотрудниками МЧС и Росгвардии. Спасатели извлекли его из воды и передали родственникам", - сказали в пресс-службе.

Двое детей пропали 11 июня на окраине села в Наурском районе Чечни. Предполагалось, что они могли утонуть в Тереке. Поисками днем и ночью занимались более 400 человек. Тело одного из пропавших нашли 14 июня в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережном.

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