В Ингушетии задержали одного из участников конфликта, в котором погибли четыре человека

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали одного из участников перестрелки, произошедшей во вторник в Назрани (Ингушетия), в результате которой погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Что известно о перестрелке в Ингушетии

"В настоящее время в порядке статьей 91, 92 УПК РФ следствием задержан один из участников конфликта. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - говорится в сообщении.

В перестрелке погибли, в частности, сотрудник Росгвардии и полицейский. По данным МВД по Ингушетии, конфликт произошел из-за имущественного спора. В Назрани усилены меры безопасности.