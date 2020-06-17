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В Хабаровском крае руководителя турфирмы отправили в колонию за обман 27 человек

В общей сложности было похищено более 2 млн рублей

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию общего режима на семь лет руководителя турфирмы, который обманул 27 человек, выкупивших поездки за границу, на более чем 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

"Приговором Центрального районного суда г. Хабаровска 45-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

С учетом того, что у него уже была судимость за аналогичное преступление, руководителя турфирмы "ВеллТур" отправили в колонию общего режима на семь лет.

Установлено, что он похитил деньги 27 человек, которые купили у фирмы туры, оплатив 100% стоимости, и не получили услугу. Одни не смогли выехать в ранее согласованные даты, неоднократно переносившиеся. Другие столкнулись с тем, что компания либо не оплатила визовое обслуживание, либо оплатила проживание за три дня вместо 14. Часть граждан не могли вернуться на домой в связи с отсутствием их в списках пассажиров.

Большинство туристов вообще не смогли выехать на отдых. В общей сложности было похищено более 2 млн рублей.

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