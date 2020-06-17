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В Башкирии обнаружили четырех туристов, которые не выходили на связь

Они не нуждаются в медицинской помощи

УФА, 17 июня. /ТАСС/. Группа из четырех туристов, отправившихся на сплав по реке Юрюзань в Башкирии и переставших выходить на связь, обнаружена. Они не нуждаются в медицинской помощи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Группа обнаружена на берегу реки Юрюзань в 12 км от населенного пункта Атняш. В медицинской помощи не нуждаются. Группа была найдена в палатках на берегу", - сообщили в МЧС.

Ранее в среду сообщалось, что туристы начали сплав 12 июня и не вышли на связь в день предполагаемого завершения похода. Группа перед сплавом не регистрировалась на сайте МЧС. Их искали спасатели, полиция и местные жители.

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