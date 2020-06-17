Краснов рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются в прокуратуру

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Граждане чаще всего обращаются в прокуратуру с жалобами на работу следователей и дознавателей, на нарушения трудовых прав и нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в 2019 году в прокуратуру поступило более 5 млн обращений от граждан, пятая часть из них была подана в ходе личного приема прокуроров. "Среди волнующих граждан социальных проблем - вопросы соблюдения трудовых прав, защиты несовершеннолетних, законности в сферах ЖКХ, землепользования, охраны окружающей среды. По-прежнему значительное число жалоб поступает на действия и решения следователей и дознавателей", - сообщил генпрокурор. Порядка 70% обращений по вопросам расследования обусловлено недовольством работой органов внутренних дел.

"Во многих случаях доводы жалоб находят свое подтверждение. Например, удовлетворено более трети обращений о нарушениях прав вкладчиков (37%), в сфере безопасности дорожного движения (39%)", - отметил Краснов.

По его словам, по результатам рассмотрения заявлений прокурорами пресечено 550 тысяч нарушений законов, внесено более 415 тысяч актов реагирования и обеспечен контроль за реальным устранением недостатков.

"Безусловно, мы продолжим эту работу, будем добиваться оказания реальной помощи людям. Такая задача перед прокурорами поставлена", - пообещал генпрокурор.