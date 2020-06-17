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Актрису театра и кино Анну Данькову обокрали в магазине в Москве

У нее украли телефон

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестный украл телефон у актрисы Анны Даньковой, когда она совершала покупки в магазине на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 11 июня, но о нем стало известно только сегодня. "У актрисы Анны Даньковой украли телефон в магазине на улице Снежной", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт произошедшего. "В полицию обратилась гражданка 1974 года рождения с заявлением о том, что 11 июня в магазине на улице Снежной, дом 21, неизвестный злоумышленник похитил у нее дорогостоящий телефон. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поимку преступника", - сказали в главке.

Анна Данькова с 1998 года играет в театре "Содружество актеров Таганки". Снималась во многих российских телесериалах.

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