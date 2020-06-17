У главы пензенского Минсельхоза нашли незадекларированную недвижимость

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области в ходе проверки обнаружила незадекларированную недвижимость у министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, арестованного по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте прокуратуры Пензенской области.

"Выявлен факт предоставления министром заведомо ложных сведений об имуществе, находящемся у него в пользовании. В справках о доходах не был отражен построенный им несколько лет назад жилой дом, в котором он проживал с семьей. Дом не был зарегистрирован в органах Росреестра в установленном порядке, что способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество", - отмечается в сообщении.

Надзорный орган также выявил несколько сделок, совершенных супругой Бурлакова, которые свидетельствуют о возможном превышении расходов над задекларированными доходами. В справках о доходах Бурлакова и его первого заместителя Андрея Персанова, который также является фигурантом дела о мошенничестве, не были указаны несколько их банковских счетов.

"Кроме того, в действиях министра установлены признаки конфликта интересов. Находившийся в его непосредственном подчинении первый заместитель является его родственником, а супруга министра была трудоустроена в одну из подконтрольных министерству организаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства", - указано в сообщении.

По результатам проверки прокуратура внесла губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву представление, в котором, в частности, поставлен вопрос об увольнении министра в связи с утратой доверия.

14 мая сотрудники УФСБ задержали Бурлакова, Персанова и бизнесмена, экс-депутата Заксобрания региона Дмитрия Лаврентьева по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Суд арестовал всех фигурантов дела до 13 июля. Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.