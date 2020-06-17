В Ленобласти в гараже нашли оружие, боеприпасы и взрывные устройства

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские, оперативники ФСБ и сотрудники Росгвардии обнаружили на территории гаражного кооператива в Ленинградской области арсенал, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Оружие и боеприпасы найдены в гаражном кооперативе во Всеволожском районе. Все обнаруженное изъято, на месте также обезврежены пять самодельных взрывных устройств (СВУ)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что СВУ были оснащены самодельными приемниками и передатчиками, а также сотовыми телефонами, которые использовались в качестве приемников сигнала. Кроме того, силовики нашли три гранаты, противопехотную мину, автомат Калашникова, еще пять автоматов неустановленных моделей, четыре пистолета ТТ, оптические прицелы, глушители, электродетонатор, а также несколько коробок и магазинов с патронами разного калибра.

Все обнаруженное направлено на экспертизу. Владелец арсенала устанавливается.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.