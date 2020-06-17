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ФСБ задержала лидеров и участников ячеек исламистов "Таблиги Джамаат" в 4 регионах РФ

При обысках в местах их жительства и конспиративных сборов обнаружена и изъята запрещенная литература в большом количестве, электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера, средства связи, банковские карты

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех регионах России лидеров и активных участников ячеек запрещенной в РФ экстремистской организации исламистов "Таблиги Джамаат". Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресечена деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - сообщили в ЦОС. - В результате проведенных в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны лидеры и активные участники данной организации".

При обысках в местах их жительства и конспиративных сборов обнаружена и изъята запрещенная литература в большом количестве, электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера, средства связи, банковские карты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 ст. 282.2 УК России("Организация деятельности экстремистской организации"). Санкция статьи в этих частях предусматривает до шести лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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