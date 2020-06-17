В Петербурге вынесли приговор киллеру, покушавшемуся на депутата Адхамова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил наемного убийцу к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства муниципального депутата от "Единой России" и врача Бахтияра Адхамова, совершенную в 2016 году, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Осужденный Хусейн Дараев признан виновным в покушении на убийство по найму и в незаконном хранении оружия.

Инцидент произошел в марте 2016 года на улице Васенко. Тогда в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что неизвестный стрелял в мужчину, а следователи Главного следственного управления СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В региональном отделении "Единой России" сообщали, что стреляли в муниципального депутата от их партии.

Как было доказано на суде, Дараева для совершения убийства нанял в Москве пока неустановленный заказчик. За ликвидацию жертвы киллеру обещали 5 млн рублей. После этого Дараеву выдали 200 тыс. рублей для подготовки и он добыл пистолет, переделанный из травматического, и патроны, а затем отправился в Петербург к месту работы жертвы - городской поликлинике №54. Там он несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, однако потерпевшему вовремя оказали медпомощь и он выжил.

Дараев на суде вину признал. Суд также взыскал с него более 106 тыс. рублей, которые были потрачены из фонда обязательного медицинского страхования на лечение депутата после покушения.