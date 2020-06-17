В Москве ликвидировали нарколабораторию по производству амфетамина и изъяли оружие

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории по производству амфетамина в Москве, а также изъяли в квартире ее предполагаемого организатора пистолеты, винтовки, патроны и порох. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в вестибюле станции метро "Новокосино" полицейские задержали 30-летнюю женщину, у которой при личном досмотре было обнаружен и изъят 1 грамм амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), с подозреваемой взята подписка о невыезде.

В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции задержали производителя психотропного вещества. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. "В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного обнаружена нарколаборатория по производству психотропного вещества - амфетамина, изъяты прекурсоры и оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств, а также наркотические средства, общей массой более 100 граммов", - сказали в пресс-службе, добавив, что также в квартире обнаружены, по предварительным данным, пистолеты, винтовки, патроны и порох. Изъятые вещества и предметы направлены в экспертно-криминалистический центр столичного ГУ МВД для проведения экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, подозреваемый арестован.