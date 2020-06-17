В Краснодаре возбудили дело после нападения на сотрудника ДПС

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении инспектора ДПС в Краснодаре после того, как возле одного из местных баров девушка прыгала на припаркованном автомобиле ДПС, а мужчина толкнул сотрудника в спину. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе заседания оперативного штаба в начале июня прокомментировал инцидент, случившийся на улице Красной в центре Краснодара. Одна из посетительниц бара, летняя веранда которого возобновила работу в условиях пандемии коронавируса, запрыгнула на припаркованный возле заведения автомобиль ДПС, другой посетитель напал на сотрудника правоохранительных органов. Следственные органы в Краснодарском крае организовали доследственную проверку по факту инцидента.

"По результатам проверки было возбуждено уголовное дело... о применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Краснодару около одного из кафе на улице Красной (ч. 1 ст. 318 УК РФ), задержан подозреваемый в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники дорожно-патрульной службы по вызову о нарушении общественного порядка выехали к одному из кафе в центре города. По данным следствия, сотрудник полиции с целью составления документов проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать ее, но 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения на время следствия.