Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

"В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, а для избежания в дальнейшем кривотолков предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть", - сказал он.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что ведет переговоры с братом погибшего о возможном получении компенсации. "Мы встретились с ним, обсудили сложившуюся ситуацию. Посмотрим, как все пойдет дальше, но контакты с ним будут продолжены", - сказал он.