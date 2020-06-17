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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

Александр Добровинский предложил организовать встречу в присутствии одного или двух известных людей, "заслуживающих полное доверие общества", чтобы избежать распространения сплетен в будущем
На месте ДТП с участием Михаила Ефремова, 9 июня 2020 года Роман Канащук/ТАСС
Описание
На месте ДТП с участием Михаила Ефремова, 9 июня 2020 года
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова не согласна принять материальную компенсацию от артиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

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"В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, а для избежания в дальнейшем кривотолков предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть", - сказал он.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что ведет переговоры с братом погибшего о возможном получении компенсации. "Мы встретились с ним, обсудили сложившуюся ситуацию. Посмотрим, как все пойдет дальше, но контакты с ним будут продолжены", - сказал он.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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