Уголовное дело возбуждено после стрельбы на юге Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после стрельбы из травматического оружия на Михневской улице на юге Москвы, где пострадал один человек. Подозреваемый отправлен под домашний арест, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о стрельбе на Михневской улице. К прибывшим туда полицейским обратились очевидцы, которые указали на стрелка. Мужчина при виде сотрудников полиции попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 37-летний житель столицы. У него был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у него есть разрешительные документы.

Получивший ранение мужчина был госпитализирован. Полицейские установили, что между ним и задержанным произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого последний несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

"Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 04:00 мск возле дома 9, корпус 1, на Михневской улице. По данному факту была начата проверка.