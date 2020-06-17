В Рязанской области шестеро детей пострадали от укусов собаки

ТАСС, 17 июня. Шестеро детей пострадали из-за нападения собаки в Скопине Рязанской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Днем 16 июня 2020 года на территории Автозаводского района города Скопина на детей в возрасте от 6 до 12 лет напала собака. Всего от ее укусов пострадали шестеро малолетних, которые в разное время оказались рядом с местом, где находились безнадзорные собаки. Всем детям оказана надлежащая медицинская помощь, после чего пятеро были отпущены домой, а один оставлен в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Как уточнили в следственном управлении, по закону обязанность следить за численностью безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания, возложена на органы местного самоуправления. При этом наличие в Скопине стаи бродячих собак и нападение одной из них на детей указывает, что местные власти недостаточно следили за численностью безнадзорных животных.

В адрес главы администрации муниципального образования следователем внесено представление с требованием безотлагательно принять меры по предотвращению подобных случаев.