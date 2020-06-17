Минкультуры сократило исковые требования по делу "Седьмой студии" на 4 млн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство культуры сократило сумму претензий к фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова с 133 до 128,9 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, который рассматривает дело по существу.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Ранее потерпевшей стороной был заявлен иск на сумму 133 млн 237 тыс. рублей, этот иск уточнен в части суммы до 128 млн 974 тыс. рублей", - сказала судья.

Заявленная сумма иска соответствует ущербу от деятельности "Седьмой студии", установленному третьей комплексной экспертизой по делу.

Суд находится на завершающей стадии исследования доказательств перед прениями сторон.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.