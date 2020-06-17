Участник драки между фанатами ЦСКА и "Зенита" в Петербурге осужден на четыре года условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Участник драки в петербургском метро между болельщиками футбольного клуба "Зенит" и московского ЦСКА в мае 2019 года Кирилл Пинчук приговорен судом в Санкт-Петербурге к четырем годам лишения свободы условно. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Матч 28-го тура чемпионата России сезона-2018/19 состоялся 12 мая в Петербурге. "Зенит" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Перед матчем сообщалось о задержании фанатов за драки.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года, штрафом 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Осужденный Кирилл Пинчук признан виновным по статьям 213 и 111 УК РФ ("Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Осужденный признал вину.

Как было доказано на суде, 12 мая Пинчук, будучи пьяным, на станции метро "Василеостровская" договорился с еще пятью фанатами ЦСКА и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес болельщиков "Зенита". После этого нападавшие избили поклонников петербургской команды. На суде также было установлено, что Пинчук с целью показать превосходство болельщиков ЦСКА над болельщиками "Зенита" сорвал с одного из фанатов петербургского клуба шарф с логотипом команды.