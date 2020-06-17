В Петербурге задержали троих подпольных банкиров по подозрению в обналичивании средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух женщин и одного мужчину, которые на протяжении более чем шести лет занимались незаконной банковской деятельностью, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержаны трое участников организованной группы, которые на протяжении шести с половиной лет осуществляли незаконную банковскую деятельность, не обладая при этом соответствующей государственной лицензией", - говорится в сообщении.

Все трое стали фигурантами уголовного дела по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.

По версии следователей, организатором преступной схемы стала жительница Ленинградской области. Она, являясь гендиректором частной фирмы по оказанию финансовых услуг, совместно с сообщниками занималась обналичиванием средств.

"Установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных юридических фирм, осуществляли финансовые операции, направленные на обналичивание денежных средств обратившихся к ним клиентов. В общей сложности злоумышленники перевели безналичным путем денежные средства на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей", - отметили в полиции.

За свои услуги, как считают следователи, злоумышленники брали около 9% от суммы, сумев за время своей деятельности незаконно заработать около 10 млн рублей. В офисе компании проведены обыски, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.